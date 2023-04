Stiri pe aceeasi tema

- Miniștri de externe ai Turciei, Rusiei, Iranului și Siriei ar putea avea consultari la inceputul lunii mai, ca parte a incercarii Rusiei de a ajuta la medierea unei apropieri intre guvernele turc și sirian, a declarat luni ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, noteaza Rador.Turcia, membra…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat la o „pace echitabila” in Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, a anuntat presedintia turca vineri, ziua in care se marcheaza un an de la declansarea ofensivei ruse."Presedintele Erdogan a subliniat necesitatea…

- La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, informeaza Agerpres.Nu…

- Ministerul rus de Externe a cerut intr-o nota oficiala transmisa marti, 7 februarie, Ambasadei SUA din Moscova sa inceteze sa se amestece in afacerile interne ale Rusiei, a declarat marti o sursa diplomatica apropiata de conducerea MAE pentru agentiia de presa oficiala rusa TASS . ”Ambasadei SUA la…

- Moneda turceasca a atins luni un nou minim istoric iar actiunile companiilor turcesti s-au prabusit, dupa ce un cutremur devastator s-a adaugat presiunilor venite din partea dolarului puternic, riscurilor geopolitice si inflatiei peste asteptari din Turcia, transmite Reuters. La debutul tranzactiilor,…

- Rusia a avertizat miercuri Israelul impotriva oricaror eventuale livrari de arme catre Ucraina, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca va "examina aceasta problema", relateaza Agerpres. "Cand este vorba de livrari de arme (catre Ucraina), nu clasificam tarile in functie de geografie.…

- Ucraina spera sa obțina sprijin din partea a zeci de națiuni pentru interzicerea sportivilor Rusiei și Belarusului sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 din cauza invaziei Moscovei din 2022, a declarat marți (31 ianuarie) ministrul sportului al țarii. Vadim Huttsait a declarat pentru…

- Viitorul ambasador al Statelor Unite la Moscova, Lynne Tracy, a avut marti o intrevedere cu seful misiunii diplomatice a Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite Reuters.