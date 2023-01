Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului susține ca va deconta cheltuielile de participare la targurile de turism ale operatorilor economici. Ministerul Turismului anunța ca, Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 18 ianuarie a.c., incadrarea in politicile fiscal-bugetare si financiare ale statului roman a schemei de ajutor…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) va fi prezent, in luna ianuarie, la trei manifestari expozitionale de peste hotare pentru a promova oferta turistica a Romaniei, acestea fiind Caravaning Motor Touristik (CMT), FITUR si Les Thermalies, potrivit Agerpres.

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, atestarea acestora urmand sa creeze un impact pozitiv prin cresterea circulatiei turistice si, totodata, a cifrei de afaceri a investitorilor din domeniu, informeaza miercuri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT).

- Bucureștiul se viseaza destinatie turistica de city break. Autoritațile locale urmeaza sa incheie un protocol cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Protocolul vizeaza finantarea…

- Horațiu Clepan, secretar de stat in ministerul Turismului, a reprezentat Romania la o ședința a miniștrilor turismului ce s-a desfașurat in Cehia, la Praga. Oficialul roman a recunoscut in fața jurnaliștilor ca nu știe limba engleza.

- Romanii au luat tot mai in serios posibilitatea unui blackout in Romania, in 2023. Una dintre masurile anti-criza energetica este achiziția unui generator electric. Cu toate ca autoritațile au dat asigurari ca posibilitatea unui blackout este destul de mica, romanii par sa ia in serios aceasta amenințare.…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a anunțat recunoasterea unui nou circuit turistic: „Ruta Cultural Turistica a obiectivelor memoriale din Romania dedicate eroilor cazuti pentru libertate”.

- Un studiu publicat cu ocazia Zilei Naționale arata ca peste jumatate dintre romanii aflați in afara granițelor țarii vorbesc in fiecare zi cu familia din Romania. La fel de mulți asculta muzica romaneasca. De asemenea, tot peste 50% se uita la televiziunile romanești și citesc site-uri de știri din…