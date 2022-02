Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Sorin Grindeanu a primit vizita ambasadorului Serbiei in Romania, vineri la Moravita s-a desfasurat o intalnire a grupului romano-sarb care a luat in discutie costruirea autostrazii Timisoara-Moravita. “Azi (vineri, n.r.) a fost o intalnire a grupului romano-sarb la…

- Ministrul Transporturilor a propus premierului, printr-un proiect de Hotarare de Guvern, creșterea numarului de angajați, in vederea aplicarii PNRR. Grindeanu vrea sa creasca numarul de secretari de stat de la 6 la 7, de asemenea, Ministerul mai vrea creșterea numarului de posturi de la 514 la 587.…

- ”Am fost azi la Ministerul Transporturilor pentru semnarea Protocolului de colaborare dintre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti in vederea realizarii celor 10 drumuri radiale din Bucuresti, care vor face…

- “Imi doresc sa lucram la tot cadrul legislativ legat de achizitii publice. Orice modificare pe care am putea sa o facem, trebuie sa fie in acord cu Comisia Europeana. Dar din experienta Ministerului Transporturilor, din experienta autoritatilor locale, tot ceea ce inseamna aceste termene, de multe ori,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a participat marti, 11 ianuarie, la o conferinta de presa in judetul Calarasi. Vicepremierul l-a avut alaturi, printre altii, pe secretarul de stat Sorinel Vrajitoru care nu a purtat masca sanitara de protectie, ignorand legislatia in vigoare, potrivit imaginilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorul Franței in Romania, Laurence Auer: „Intalnirea este importanta și din perspectiva preluarii de catre Franța a președinției rotative a Consiliului UE, in primul semestru al anului 2022”. „M-am intalnit astazi (joi…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, la Dambovita, descentralizarea unor proiecte de investitii, privind variantele de ocolire si drumurile expres, care vor fi tramsmise spre realizare autoritatilor locale, Ministerul Transporturilor urmand sa plateasca, la final, lucrarile. …

- ”Din cauza dificultatilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de…