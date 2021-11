Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a propus, pentru anul 2022, un contingent de 100.000 de lucratori straini nou admisi pe piata, pentru a acoperi deficitul de forta de munca inregistrat in domenii precum cel al constructiilor de cladiri, de drumuri, in restaurante, transporturi rutiere, hoteluri si panificatie, conform…

- Guvernul vrea sa primeasca mai mulți straini in Romania, astfel ca a propus un contingent de 100.000 de lucratori care sa primeasca vize de lucru in acest an, un numar destul de mare comparativ cu cel propus la inceputul lui 2021. Inițial, pentru acest an, Guvernul a propus ca 25.000 de lucratori straini…

- Ministerul Muncii propune pentru 2022 dublarea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca, pana la 100.000, se arata intr-un proiect de hotarare de guvern. Conform notei de fundamentare a documentului, s-a decis aceasta cifra dupa ce s-au analizat mei multe aspecte: datele…

- Persoanele calificate in diverse meserii pot aplica pentru unul dintre cele 439 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European oferite prin intermediul rețelei EUREde munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, lucrator in construcții, educator/educatoare, taietor de carne și…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza in luna octombrie 2021, zece cursuri de calificare, gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.Persoanele interesate sa se califice/recalifice, pot opta pentru una dintre urmatoarele meserii: sudor electric,…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate astazi 438 de posturi vacante, din care 29 pentru absolvenții de studii superioare, pentru persoanele calificate in diverse…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 327 de posturi vacante. Dintre acestea, 27 se adreseaza absolvenților de studii superioare, pentru persoanele…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 780 din data de 12 august a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. Astfel, conform actului normativ la care facem referire, "pentru anul 2021…