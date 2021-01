Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de reglementare in domeniul medicamentelor a Ungariei a acordat aprobari preliminare pentru utilizarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca si pentru vaccinul Sputnik V, a anuntat joi seful biroului de presa al premierului ungar Viktor Orban, confirmand informatii ale mass-media aparute…

- Traficul feroviar este intrerupt duminica dimineata, pe secția de cale ferata 200 Arad – Deva, in zona stației Milova, județul Arad, din cauza unei sine deformate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca frigul a fus la deformarea șinei de cale ferata. Circulația…

- Centrul de vaccinare amenajat in sala de sport a școlii gimnaziale "Zaharia Boiu" din municipiu, de pe str. Crizantemelor nr. 20, deservește și zona Saschiz -Balaușeri, adica aproximativ 15.000 de persoane. Consilierul primarului, Ioana Popa: Centrul este amenajat cu 12 puncte de vaccinare, iar costul…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta, marti, ca inscrierile in Programul Rabla pentru Electrocasnice, care trebuiau sa inceapa la ora 12.00, sunt amanate din cauza „contextului de instabilitate cibernetica. De asemenea, institutia precizeaza ca exista suspiciuni privind siguranta informatica…

- Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban. "As vrea sa transmit un mesaj ca exista o oarecare ingrijorare din partea cetatenilor privitoare la exercitarea…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe DN 12, in județul Covasna, in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini. Unul dintre șoferi este baut și nu are permis de conducere, anunța MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Protecția calitații aerului este un element cheie in asigurarea mijloacelor de trai durabile. Un trai atat pentru generațiile prezente, cat și pentru cele viitoare. București face parte din capitalele europene cu un grad mare de poluare. Autoritațile se chinuie sa diminueze gradul de poluare in București…

- In Republica Moldova, anual peste zece mii de moldoveni sufera un accident vascular cerebral. Acesta este principala cauza de handicap pentru populația adulta. 13% dintre pacienți sint de virsta apta de munca, iar o treime din victimele accidentului vascular cerebral sint persoane social active. AVC-ul…