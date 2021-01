Ministerul Justiţiei: Memorandumul privind desfiinţarea SIIJ - aprobat de Guvern Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum care prevede, printre altele, ca pana la finalul lunii februarie sa fie adoptat de catre Executiv proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. "Guvernul a adoptat Memorandumul pentru finalizarea MCV. Ne-am asumat, in programul de guvernare, indeplinirea acestor criterii esentiale pentru statul de drept din Romania. Ulterior, finalizarea MCV va veni ca o consecinta a eforturilor noastre concretizate. A sosit acum momentul de a repara tot ceea ce s-a stricat in ultimii ani, de a pune Justitia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

