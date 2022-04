Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de MIPE, in perioada urmatoare Romania va putea transmite progresiv Comisiei Europene si programele operationale, in functie de incheierea negocierilor informale cu Comisia Europeana pentru fiecare in parte. Valoarea totala a finantarii politicii…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…

- Ministerul Justitiei a semnat acordul de finantare cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de coordonator national, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. Valoarea totala a investițiilor se ridica la 217 milioane de euro.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Romania va beneficia de sprijinul BEI pentru atragerea fondurilor UE alocate pentru perioada 2021-2027, dupa semnarea unui Memorandum in acest sens. ”Acest Memorandum este o realizare importanta deoarece…

- ”Guvernul Romaniei a adoptat, miercuri, Hotararea privind organizarea si functionarea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (CM PNRR)”, anunta Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Principalele atributii exercitate sunt: urmarirea progresului implementarii…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri modul de organizare a Comitetului de monitorizare a PNRR. Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri, printr-o hotarare, modul de organizare si functionare Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR). Potrivit notei…

- Dan Vilceanu a anunțat ca Romania va pierde circa 2 miliarde euro din PNRR, exclusiv pe partea de granturi, deci banii nerambursabili. Suma pe care Romania nu o mai primește va fi anunțata la jumatatea anului 2022 de catre Comisia Europeana, a menționat ministrul de Finanțe. Dan Vilceanu a explicat…

- Dan Vilceanu, ministrul Proiectelor Europene, a anunțat ca suma inițiala alocata Romaniei prin granturile nerambursabile din PNRR (14,2 miliarde euro din totalul de 29,2 miliarde) va scadea cu doua miliarde de euro pentru ca economia Romaniei a avut o performanța mai buna in 2021 decat cea prognozata.…