Ministerul Finanțelor, împrumut mare astăzi de la bănci Ministerul Finantelor a imprumutat joi de la banci 1,19 mld. lei prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 4,25% si 6,03% pe an. In prima licitatie, Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in octombrie 2027 si a imprumutat de la banci suma de 999 milioane lei, cu 799 mil. lei peste nivelul de 200 mil. lei programat, la o dobanda anuala de 6,03%, potrivit Zf.ro. Volumul total al cererii a fost de 1,4 mld. lei, din care ofertele competitive s-au ridicat la 1,32 mld. lei, iar cele necompetitive au insumat 71,1 mil. lei. Din suma totala adjudecata, de 999… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

