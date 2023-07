Stiri pe aceeasi tema

- Facturarea electronica va fi obligatorie, incepand cu 1 ianuarie 2024, pentru toate tranzactiile efectuate intre persoanele impozabile stabilite pe teritoriul Romaniei, masura fiind aplicabila pana la 31 decembrie 2026, a anuntat vineri Ministerul Finantelor. ‘La 27 iulie 2023 a fost publicata in Jurnalul…

- In special, Comisia invita Croatia sa prezinte un raport complet cu privire la indeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficienta energetica si ponderea energiei din surse regenerabile in cadrul platformei electronice dedicate. De asemenea, Comisia solicita Ungariei si Romaniei sa prezinte…

- Autoritațile romane trebuie sa transpuna pana la finele anului in legislația naționala Directiva care prevede impozitul minim de 15% pe profiturile companiilor cu cifra de afaceri anuala combinata este de cel puțin 750 milioane de euro. Numarul de companii a caror cifra de afaceri pentru anul 2021 a…

- Raportarea facturilor electronice pentru toate tranzacțiile dintre companii, business to business (B2B), in sistemul Ro e-Factura va deveni obligatorie incepand din ianuarie 2024, odata ce Comisia Europeana va pune in aplicare derogarea solicitata de Ministerul Finanțelor, conform Propunerii de decizie…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de…