- Numarul bolnavilor infectați cu virusul SARS-CoV-2 aflați in stare grava ramane in continuare ridicat: 1.823 de pacienți sunt internați, in prezent, in secțiile de terapie intensiva din Romania. La nivel național, exista la acest moment doar un singur pat de ATI liber, in județul Constanța, potrivit…

- Senatorii au adoptat miercuri Ordonanța de Urgența ce se refera la administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura și factura electronica in Romania. Pentru a deveni lege, trebuie sa treaca insa și de Camera Deputaților și sa fie promulgata de…

- In ultima saptamana, Romania s-a plasat pe locul 5 in lume la numarul de decese, pe locul 6 numarul de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV2, pe locul 10 la numarul de pacienți aflați in stare critica la ATI și pe penultimul loc in Europa la vacinare, iar situația se inrautațește pe zi ce trece. […]

- Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, va implementa, din septembrie, in cadrul unui program-pilot, un sistem de facturare electronica ce va permite incarcarea, stocarea si descarcarea facturilor emise de catre agentii economici in relatie cu institutiile publice,…

- “Eu nu inteleg comentariile sau criticile care vin si spun ca nu este asa sau este asa. Pana la urma, aceste cifre sunt oficiale, dar ce ma intereseaza pe mine este ca oamenii sa inteleaga ca aceasta dinamica a cresterii economice poate sa fie mentinuta numai daca pastram paradigma pe care am facut-o…

- Autoritațile intenționeaza sa impuna noi restricții anti-COVID, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus. Intre acestea se afla și introducerea pașaportului COVID pentru accesul in anumite locații publice. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca noile restricții…