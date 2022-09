Stiri pe aceeasi tema

- Unul din secretarii de stat din Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat joi seara, la finalul ședinței de Guvern, ca el acasa iși seteaza o temperatura care sa asigure „un nivel confortabil si decent pentru cei mici”, acea temperatura „potrivita” fiind in jurul valorii de 19-20 de grade, potrivit…

- Economisirea resurselor, indiferent ca sunt energetice sau de alta natura, este o responsabilitate a noastra, a tuturor, fata de natura si cred ca o temperatura potrivita (in casa, n.r.) este in jurul valorii de 19-20 de grade, dar „depinde de cativa factori”, a afirmat, joi seara, la finalul sedintei…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru Capitala, care arata ca toata ziua de vineri pana sambata dimineața vremea se va mentine calduroasa.Cerul va fi variabil, cu innorari seara și noaptea cand e posibil sa fie si ceva ploi, cu descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.Temperatura…

- Astazi, 19.08.2022, la nivelul județului Timiș este valabila o Avertizare meteorologica COD PORTOCALIU care vizeaza un val de caldura persistent și disconfort termic accentuat. In zonele joase de relief din județ se vor inregistra frecvent temperaturi cuprinse intre 38° și 40°. Respectați cateva masuri…

- Disconfortul termic va fi ridicat in Capitala pe parcursul urmatoarelor trei zile, iar temperaturile maxime vor fi intre 33 si 35 de grade, conform prognozei speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Disconfortul termic din orașe, accentuat de caldura acumulata in carosabil Foto: Arhiva. Caldura s-a acumulat în peretii cladirilor si în carosabil, astfel ca si noaptea disconfortul termic este accentuat, iar peste zi în orase, cu asfaltul încins,…

- Valul de caldura va fi sufocant in jumatatea sudica a țarii, unde este cod portocaliu de canicula si disconfort termic acentuat. In schimb din orele amiezii, in centru, nord-est și in zonele montane, gradul de instabilitate atmosferica va fi in creștere. Vor fi intensificari ale vantului, grindina,…

- Cauzele care au dus la decesul femeii urmeaza sa fie stabilite, medicii luand in calcul hipertermia si sepsisul, a transmis Diana Cimpoesu, sef UPU-SMURD Iasi. O femeie din Iasi, in varsta de 40 de ani, a fost gasita de catre vecini in stare grava si a fost transportata la spital, unde medicii au stabilit…