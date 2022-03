Ministerul Educatiei reia competitia pentru obtinerea certificatului ''Scoala Europeana''. Care sunt etapele competitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Conform raportarilor centralizate, la finalul saptamanii trecute, un numar de 54 de unitați de invațamant (cu personalitate juridica sau structuri) și 2.025 de clase/grupe funcționau in sistem online. La finele saptamanii trecute, aveam 19.064 de elevi/preșcolari depistați pozitivi Covid-19, respectiv…

- „Cei care au peste 9 luni de la a doua doza și n-au facut a treia doza trebuie sa aiba test. Trebuie sa ne aliniem și noi normelor europene, cu trei doze”, a declarat Raed Arafat.„Acest lucru urmeaza sa fie reglementat in Romania in curand. Deci in acest moment, la noi inca certificatul este pe cele…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul record de infectari nu este o surpriza avand in vedere ca pentru prima data s-au facut aproape 110.000 de teste. Nu sunt cifre neașteptate și este posibil ca saptamana viitoare creșterea sa continue, a spus ministrul. El a adaugat ca momentan…

- Actorul american John Malkovich, al carui certificat sanitar pentru Covid-19 a expirat, nu a mai avut acces in apartamentul de lux pe care il rezervase intr-un renumit hotel din Venetia, au anuntat miercuri mai multe instituții mass-media italiene, citate de AFP și Agerpres.

- Luni, 3 ianuarie 2022, elevii de gimnaziu și de liceu incep școala, iar Ministerul Educației are teste rapide pe baza de antigen pentru depistarea SARS-CoV-2 doar pentru prima zi.„Avem teste asigurate pentru elevii de gimnaziu și liceu, cei care incep cursurile pe 3 ianuarie. In acest moment, numarul…

- Italia va incepe, din 10 ianuarie, sa administreze doza booster (suprarapel) de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare de…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a precizat ca daca noul proiect al Certificatului COVID nu aduce nimic nou fata de Certificatul Verde este ridicata intrebarea daca mai are sens sa fie continuat initiativa propusa de Alexandru Rafila. Liderul social-democrat a subliniat ca nu este luata decizie definitiva,…

- PSD, PNL și UDMR s-au ințeles ca certificatul electronic COVID-19 sa fie adoptat pana la finalul anului. Miercuri seara aceștia au modificat proiectul intocmit de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, așa incat sa fie eliminata prevederea care condiționa accesul angajaților la locul la munca…