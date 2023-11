Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei ar putea modifica modul de acordare a burselor scolare, dupa ce a analizat cu ce medii s-ar obtine bursele de merit – conform regulii de acordare a acestora unui procent de 30% din elevii fiecarei clase – si s-a constatat ca printre beneficiari ar fi si copii cu rezultate foarte…

- 70 de școli din Republica Moldova au primit din partea Guvernului Romaniei, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, echipament digital pentru modernizarea sistemului de educație. Mai exact, este vorba de table multifuncționale și laptopuri pentru clase. Intr-o postare pe Facebook, secretarul…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a inceput distribuirea unui lot de peste cinci mii de laptopuri in instituțiile de invațamant general din țara. Acestea vor ajunge in 903 școli primare, gimnazii și licee și vor inlocui tehnica invechita, transmite MOLDPRES . La selectarea instituțiilor beneficiare…

- In instituțiile de invațamint general din municipiul Chișinau, se implementeaza Catalogul electronic (SICE). Acesta are scopul de a asigura o evidența zilnica precisa și eficienta a procesului educațional la nivel de instituție, noteaza Noi.md In conformitate cu Instrucțiunea de implementare a Catalogului…

- Testarea antidrog in școli: Ce inseamna acest lucru pentru parinți și elevi. Secretar de stat: o comisie va lua aceasta decizie Secretarul de stat in cadrul Ministerului Educației, Sorin Ion, a dezvaluit recent ca elevii nu vor fi testați in masa pentru consumul de droguri. In schimb, va exista o comisie…

- Secretarul de Stat al Ministerului Educatiei, Sorin Ion, a declarat luni seara, 4 septembrie, ca nu va avea loc o testare generala in masa a elevilor in scoli pentru a depista consumul de droguri, ci se va forma o comisie care va decide cine este testat, dar numai cu consimtamantul parintilor sau al…

- Ministerul Educației și Cercetarii susține cererea Direcției raionale Ialoveni de a deschide mai multe clase de a X-a in liceele din raion, inclusiv in liceul din satul Ruseștii Noi. Acesta urmeaza sa devina instituție zonala unde vor fi incadrați și elevii din clasa a X-a din satul vecin, Vasieni.…

- Oleg Crețul și Ion Basoc au reprezentat cu onoare Republica Moldova la Campionatul European Paralimpic de Judo de la Rotterdam, Olanda, obținand doua medalii de aur, anunța MEC. Secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetarii, Sergiu Gurin, a intampinat campionii la sosirea in țara.