Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea gazdui un nou Centru de Mentenanța și Suport Logistic destinat aeronavelor F-16 „Fighting Falcon”, conform unui Memorandum de Ințelegere semnat, marți, la București, in prezența ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, intre compania norvegiana KONGSBERG…

- Intrevederea a avut loc in marja Forumului de afaceri al Initiativei Celor Trei Mari, desfasurat la Bucuresti si organizat de Guvernul Romaniei. Au participat reprezentanti ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) si Export-Import Bank of the United States (US…

- MINA, Museum of Immersive New Art, se deschide incepand cu 25 august și devine primul spațiu imersiv din Romania și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. MINA este un demers inovator prezentat de George.BCR, conceput de One Night Gal

- Premierul Marcel Ciolacu este decis sa rezolve, pana in toamna, problema pensiilor speciale și interdicția cumulului pensiei cu salariu. Proiectele reprezinta jaloane in PNRR și Romania nu-și permite sa nu realizeze la timp reformele cerute de Comisia Europeana.Cele doua legi au fost contestate la…

- Un centru de intretinere, reparatii si revizie (MRO) pentru elicoptere Black Hawk ar urma sa fie deschis la Bacau, printr-un parteneriat intre compania americana Lockheed Martin, care produce și avioanele F-35, si compania romana Aerostar SA. Romania a semnat deja un acord-cadru pentru a cumpara 12…

- Cirque du Soleil ce a intrat, nu o data și de mai multe ori in Cartea Recordurilor, se reintoarce in 2024 la București. Cel mai faimos circ din lume va susține patru reprezentații la Romexpo (15-18 februarie). 100 de oameni dintre care 52 de artiști din 25 de țari aduc producția ”OVO”. ”O experiența…

- Ciprian Olinici, directorul Trinitas TV, a fost numit astazi prin decizia prim-ministrului Marcel Ciolacu in funcția de secretar de stat pentru culte. Decizia vine la aproape un an de la vacantarea postului prin demisia lui Victor Opaschi care a ieșit la pensie și s-a retras din viața politica. Ciprian…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in ședința din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 acțiuni reprezentand 17,34% din numarul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitenta. Cu o cifra de afaceri de…