- Cinci manuscrise apartinand lui Emil Cioran si Mircea Eliade au intrat in patrimoniul statului roman prin exercitarea dreptului de preemptiune si negociere si achizitionarea lor de catre Ministerul Culturii, documentele fiind clasate in patrimoniul cultural national, categoria juridica „Tezaur” și scoase…

- Ministerul Culturii și-a exercitat dreptul de preemțiune și negociere pentru cinci bunuri culturale mobile, manuscrise, clasate in patrimoniul cultural național, categoria juridica „Tezaur”, scoase la vanzare prin Casa de Licitații Historic.„Scriitorul și istoricul religiilor Mircea Eliade a lasat in…

- Romania, Franța și Germania au anunțat crearea unei platforme de sprijin pentru Republica Moldova cu scopul de intensifica sprijinul internațional și al Uniunii Europene pentru țara noastra, confruntata cu un val crescut de refugiați din Ucraina. Lansarea acestei platforme va fi gazduita de miniștrii…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia lui Putin pune Nato si SUA intr-o situatie aproape imposibila. In timp ce Putin s-a dezlantuit si a scapat total de sub control, liderii Occidentului fac vocalize declarandu-se ba ingroziti de ceea ce se intampla, ba anuntand sanctiuni financiare de care lui Putin nu…

- Mircea Eliade și alte personalitati marcante ale Romaniei revin in actualitate! Zeci de manuscrise care le apartin vor fi scoase la vanzare, in aceasta primavara, de singura Casa de Licitatii din Romania dedicata bibliofiliei, fotografiei istorice si documentelor pe hartie, Historic . Cezar Florea,…

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…

- Deputatul iesean Silviu Macovei, vicelider al parlamentarilor PSD din Camera Deputatilor se arata foarte ingrijorat de lipsa dezbaterii din spatiul public romanesc a riscurilor pe care le are Romania in cazul escaladarii conflictului militar din Ucraina. Silviu Macovei aduce in atentie nu doar componenta…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu considera ca Mineriada din 1990 a fost ”cel mai monstruos eveniment pus la cale de seful statului”, “o barbarie enorma”, mentionand ca un autor din Romania, cand merge in strainatate, trage dupa el imaginea a ceea ce se intampla in tara. Gabriel Liiceanu a fost intrebat,…