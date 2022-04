Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, ceea ce impiedica reaprovizionarea pe mare a Kievului. In acelasi timp, in ciuda intensificarii actiunilor aeriene in sud-estul Ucrainei, Rusia nu a obtinut inca superioritatea aeriana, informeaza serviciile de informatii…

- Intr-un interviu pentru televiziunea naționala, Arestovici a avertizat ca vor urma „batalii grele” pentru sudul și estul Ucrainei, inclusiv Mariupol.In aceasta dimineața, a aparut informația ca Ucraina a recucerit orașele Bucha și Brovary.Forțele rusești s-au retras, de asemenea, de pe aeroportul esențial…

- Rusia a acuzat joi Ucraina ca a amplasat circa 420 de mine navale in Marea Neagra si Marea Azov.Dintre acestea aproximativ zece s au rupt de cablurile de ancorare si plutesc in deriva, potrivit unui comunicat emis de Ministerul rus al Apararii, transmite agentia EFE citata de Agerpres.ro.Conform acestuia,…

- O echipa de scafandri turci au recuperat din Marea Neagra, la nord de Istanbul, un obiect „similar cu o mina” a carui prezenta fusese semnalata de pescari din zona, informeaza Reuters, citand Ministerul turc al Apararii. Obiectul a fost observat initial in apropierea unui debarcader din stramtoarea…

- Ministerul rus al apararii a declarat vineri ca prima faza a operațiunii sale militare din Ucraina a fost in mare parte finalizata și ca se va concentra pe „eliberarea” completa a regiunii Donbas din estul Ucrainei, relateaza Reuters. Anunțul pare sa indice ca Rusia ar putea trece la obiective limitate…

- UPDATE 1 Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice „Kinjal” pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE. Acest tip de racheta, cu manevrabilitate ridicata,…

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.