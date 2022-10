Ministerul britanic al Apărării respinge drept ”afirmaţii false”acuzaţiile Moscovei privind exploziile de la Nord Stream Ministerul britanic al Apararii denunta sambata "informatii false" ale Moscovei, dupa ce Ministerul rus al Apararii a acuzat Regatul Unit de implicare in exploziile de la 26 septembrie care au avariat gazoductele Nord Stream 1 si 2 la Marea Baltica si intr-un atac masiv cu drone in Crimeea, care a avariat o nava, relateaza AFP. "Cu scopul de a deturna atentia de la gestionarea dezastruoasa a invaziei ilegale a Ucrainei, Ministerul rus al Apararii a recurs la difuzarea unor afirmatii false de o amploare epica", respinge intr-un mesaj postat pe Twitter ministerul britanic. "Aceasta poveste inventata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

