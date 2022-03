Ministerul Apararii Nationale, rascolit de cazul de la Constanta!: Militarul din Mamaia ar putea fi dus la detectorul de minciuni!

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in toata tara. Politistii il cauta pe barbatul care a atacat un militar in Constanta si a fugit cu mitraliera acestuia si cu cele 30 de cartuse. In momentul in care a fost agresat, militarul le-a spus anchetatorilor ca citea o rugaciune de pe telefonul mobil. El urmeaza sa fie supus unui…

- Politistii il cauta pentru a treia zi la rand pe individul care sambata seara a atacat un militar și l-a deposedat de arma. Au fost organizate filtre in Constanța, dar și in Suceava, dar și in alte județe. O noua ipoteza in acest caz este faptul ca individul necunoscut ar fi aruncat arma furata in canalul…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Este vorba de proiectul "Construire imobil D P 7E ndash; locuinte colective cu parcare la demisol, spatii comerciale la parter si realizare spatii tehnice" Vesti bune de la Mediu pentru Wave House SRL, Gazzo Premium SRL, Gas Port Oil SRL. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a decis ca nu este…

- Societatea va supraetaja blocul de 7 etaje cu 20 din suprafata desfasurata. Imobilul este amplasat in Mamaia Nord, pe raza localitatii Navodari APM Constanta a oferit un raspuns pozitiv in urma cererii efectuate de catre W Titanic Resort SRL. Este vorba de investitia "Modificare proiect in curs de executie…

- Pentru remedierea avariei survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bd. Al. Lapusneanu farmacia Catena din municipiul Constanta, echipele RAJA efectueaza lucrarile de reparatie pe acest bulevard.Astfel, astazi ndash; 27 ianuarie 2022, in intervalul orar 12.30 ndash; 17.00…

- Statiunile de pe litoral de pe coasta Marii Negre sunt refugiul perfect din zilele toride ale verii. Plajele lor cu nisip, briza proaspata de pe litoral si apele albastre sunt un magnet pentru turisti vara. Plaja Vadu La o ora de mers cu masina de Constanta, la capatul unui drum care iti va testa abilitatile…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Constanta a decis in sedinta de astazi ca propunerea organizatiei pentru functia de subprefect al judetului Constanta este Marilena Dragnea.Marilena Dragnea este consilier judetean PSD si potrivit ultimei declaratii de avere depuse anul trecut, detine doua imobile, unul…