Ministerul Apărării lansează o nouă campanie de recrutare! Ministerul Apararii Nationale organizeaza o noua campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva ca voluntari. Armata cauta ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati, iar persoanele interesate pot depune dosarele in perioada 16 mai – 10 iunie. Cei interesati vor fi informati, la centrul militar zonal, judetean sau de sector de care aparțin, cu privire la avantajele indeplinirii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare si selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

