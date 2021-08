Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta publicarea, duminica, a Declaratiei emise de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, in numele tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE27), prin care este condamnat atacul asupra vasului comercial "Mercer Street", in urma caruia si-au pierdut viata un cetatean roman si unul britanic.



"Demersul celor 27 de state membre ale UE are loc ca urmare a convorbirii telefonice a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu Inaltul Reprezentant Josep Borrell, de la 3…