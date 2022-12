Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta finalizarea vineri, 16 decembrie 2022, a procedurilor de atribuire catre Romania a complexului ldquo;Luceafarul" din Varset, Republica Serbia.Potrivit MAE, concretizarea cu succes a acestui demers diplomatic a fost posibila ca urmare a semnarii la Bucuresti, la 27…

- „Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit ieri, din partea secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, o scrisoare transmisa omologului roman ca urmare a organizarii cu succes și gazduirii in perioada 29-30 noiembrie 2022, la București, de catre șeful diplomației…

- Sunt tensiuni diplomatice intre București și Viena. In prezent, niciunul dintre ambasadorii celor doua țari nu se afla la punctul diplomatic. Ambasadorul roman din Austria a fost chemat in țara imediat dupa eșecul Schengen.Diplomatul Vienei se afla in Austria, aparent, din motive guvernamentale. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus convocarea ambasadoarei Republicii Austria la Bucuresti, joi seara, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la aderarea la spatiul Schengen si protestul MAE fata de atitudinea nejustificata si inamicala a Austriei, „care…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a vizitat, marti, la Ateneul Roman, alaturi de premierul Nicolae Ciuca, expozitia de fotografie „Noi, Poporul – 25 de ani de parteneriat strategic”, care prezinta momentele-cheie ale parteneriatului dintre Romania si Statele Unite, incepand cu 1997. Antony…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, luni, a 20 de ani de la primirea, de catre Romania, a invitatiei de aderare la Alianta Nord-Atlantica, la Summitul NATO de la Praga. In acest context simbolic, saptamana viitoare Bogdan Aurescu va gazdui, in numele Romaniei, la Bucuresti, reuniunea…

- Cea de-a treia reuniune a Platformei de Sprijin pentru Moldova se va desfasura duminica si luni la Paris si va fi co-prezidata de Romania, Franta si Germania. La eveniment, delegatia Republicii Moldova va fi condusa de presedinta Maia Sandu si vor participa mai multi membri ai Guvernului de la Chisinau.…