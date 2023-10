Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza sambata cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile franceze au decis ridicarea nivelului de alerta la gradul cel mai inalt - „urgenta atentat", pe intreg teritoriul francez, in urma atacului…

- Este alerta de securitate la Muzeul Luvru, din Franța! Instituția din Paris a fost inchisa sambata la pranz din motive de securitate. In aceste momente, Franta se afla in alerta de tip "atac de urgenta", asta dupa un atentat islamist comis vineri la o scoala din Arras si soldat cu un mort si doi raniti.

- Muzeul Luvru din Paris, cel mai mare muzeu din lume, s-a inchis in mod exceptional sambata la pranz ''din motive de securitate'', in contextul in care Franta a ridicat nivelul de alerta la ''urgenta de atentat'' in urma atacului islamist comis vineri la Arras (nordul Frantei),

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Suedia, in contextul in care autoritatile din aceasta tara au ridicat nivelul de alerta terorista, la 4 - „amenintare mare”.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritațile locale mențin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație (gradul 5)