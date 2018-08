Stiri pe aceeasi tema

- Scena achizitionata recent de Primaria municipiului Ramnicu Valcea si amplasata in regim permanent in Scuarul Mircea cel Batran va fi inaugurata duminica, 19 august, de la ora 11.00, printr-un concert cu muzica de promenada al Fanfarei Judetene ”Constantin Brancoveanu”. Concertul deschide o mini-stagiune…

- Colectivul artistic al Filarmonicii „Ion Dumitrescu“ ii invita pe iubitorii muzicii clasice duminica, 29 iulie, incepand cu ora 19.30, in scuarul Mircea cel Batran, la un concert-eveniment in care vor avea ocazia sa se bucure de frumusetea si bogatia creatiei muzicale ...

- •In microstagiunea estivala din 2018, Teatrul Municipal Ariel Ramnicu Valcea va invita sub genericul „La Strada!”, in Scuarul Mircea cel Batran! Teatrul Municipal „Ariel” Ramnicu Valcea și Primaria Municipiului Ramnicu Valcea va invita in weekend-urile din perioada 8 iulie-26 august 2018, in Scuarul…

- Absolvenții de liceu de la profilul uman susțin astazi examenul de Bacalaureat 2018 la Istorie. Proba este cea obligatorie a profilului, astfel ca absolvenții de clasa a XII-a care au urmat licee cu profil uman vor susține examenul de BAC 2018 la Istorie, in timp ce cei cei de la profilul real susțin…

- Arheologii au scos la lumina morminte, oseminte și mai multe podoabe vechi de cateva secole. La Targoviște au domnit 40 de voievozi de-a lungul timpului, printre care Mircea cel Batran, Vlad Țepeș sau Constantin Brancoveanu.

- Mai mult de 500 de persoane si-au anunțat participarea sambata, la Crosul Olimpic, care va avea loc in municipiul Constanța, intre orele 9.00 si 11.00. Startul competiției sportive se va da din fața Salii Sporturilor din Constanța, concurenții parcurgand urmatorul traseu: Sala Sporturilor – strada Mircea…

- Asociatia Frontiera Galateana impreuna cu Asociatia Galati, orasul meu vor dezveli vineri, 25 mai 2018, ora 10:00, la Scoala gimnaziala nr. 29 Galati, basoreliefurile celor mai importante personalitati din istoria poporului roman: Decebal, Traian, Mircea cel Batran, Vlad Tepes, Stefan cel Mare, Mihai…

- Editia de anul acesta a manifestarilor dedicate primei atestari documentare a Ramnicului a adus o serie de premiere mult apreciate de comunitatea locala Sarbatoarea celor 630 de ani de la prima mentionare a numelui ”Ramnic” intr-un hrisov dat de Mircea cel Batran s-a reintors, dupa mai multi ani, in…