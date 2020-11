Stiri pe aceeasi tema

- Fotocredit: MINI Marca MINI a prezentat in cadrul evenimentul #NEXTGen, in exclusivitate mondiala, conceptul MINI Vision Urbanaut. Acest vision vehicle digital ofera mai mult spațiu interior și mai multa versatilitate decat oricand, dar cu o amprenta minima. "Dintotdeauna marca MINI a reprezentat «Utilizarea…

- Creatoarea de moda franceza Isabel Marant a prezentat scuze Mexicului si uneia dintre comunitatile sale indigene dupa ce autoritatile din aceasta tara au criticat-o pentru ca exploateaza in mod comercial motive din cultura traditionala, informeaza AFP. Potrivit Ministerului Culturii, cea mai recenta…

- Experimentele efectuate pe Stația Spațiala Internaționala au sugerat ca bacteriile de pe Pamant ar putea fi folosite pentru a extrage minerale utile pe Luna sau pe Marte, potrivit CNN. Microorganismele sunt deja utilizate pe Pamant pentru a extrage elemente economice importante din roci, inclusiv minerale…

- Noul Renault MEGANE Sedan adopta un stil mai elegant și mai rafinat. Interiorul este modernizat cu un tablou de bord de 10 inci și ecrane verticale de 9,3 inci care integreaza sistemul multimedia conectat Renault EASY LIN

- Renault prezinta astazi noul Megane Sedan, o berlina mai eleganta si mai rafinata. Noul Renault MEGANE Sedan adopta un stil mai elegant și mai rafinat. Interiorul este modernizat cu un tablou de bord de 10 inci și ecrane verticale de 9,3 inci care integreaza sistemul multimedia conectat Renault EASY…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Gorj a emis o hotarare prin care a dispus o serie de masuri in doua localitați: Bustuchin (2,35) și Vladimir (1,79), unde incidența cazurilor de COVID este mai mare de 1,5 și mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Masurile sunt dispuse incepand de astazi…

- Noul Watch Series 6 nu vine cu o schimbare revolutionara de design. In schimb, aduce mai multa putere, cadrane virtuale si, nu in ultimul rand, facilitati din zona sanatatii, cea in care Tim Cook spune ca se afla viitorul companiei. Smartwatch-ul Apple va folosi un SIP-ul S6, la baza caruia sta A13…

- De la debutul din 2016 și pana acum, actualul Peugeot 3008 a fost vandut in peste 800.000 de unitați. In plus, in 2017, SUV-ul constructorului francez a primit titlul Mașina Anului in Europa. Acum, francezii propun o serie de modificari pentru SUV-ul de clasa compacta. Peugeot 3008 facelift a primit…