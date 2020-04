Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea interimara a Spitalului Judetean Suceava este asigurata locotenent colonel medic Dinu Chioralia. Actualul management militar al unitatii medicale va desemna temporar un alt Comitet Director pentru a se asigura conducerea spitalului dupa plecarea medicilor militari, transmite Agerpres.…

- In plina pandemie COVID-19, pacienții care vin la Policlinica Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova se imbulzesc la intrare, fara a lua in calcul masurile de distanțare sociala. Managerul unitații medicale spune ca, in ciuda programarii acestora, oamenii nu respecta nici orele și nici distanța…

- Conducerea militara interimara a Spitalului Județean dfe Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava este pregatita ca la varful epidemiei 760 de paturi din sistemul sanitar din Suceava sa fie ocupate cu pacienți bolnavi de coronavirus. Managerul interimar al spitalului, colonel doctor Daniel Derioiu a…

- Vasile Rambu, cel care a gestionat lamentabil criza coronavirusului in cea mai mare unitate medicala din Suceava, prezenta pompos in urma cu 6 luni o fantana arteziana cu lumini și sunete, care a costat circa 500.000 de euro.”Fantana arteziana ce-nseamna? Joc de apa! Apa inseamna viața. Viața inseamna…

- Doina Chirap, directorul de ingrijiri medicale ale Spitalului Județean Suceava, trece printr-o dubla tragedie din privina epidemiei cu virusul COVID-19.Doina Chirap și-a pierdut și soțul, Iulian Chirap, dar și socrul, Toader Chirap, ambii decedați dupa ce s-au infectat cu coronavirus, a anunțat Monitorul…

- Ieri, Libertatea a descoperit cazul pastor Viorel Cadrianu din Suceava, mort și ingropat pe 26 martie, infectat cu COVID-19, dar care nu a ajuns sa fie raportat nici azi. Astazi, managerul Spitalului din Suceava vorbește despre o diferența de peste 15 decese neraportate, numai din instituția pe care…

- "Situatia de la Spitalul Judetean Suceava a fost creata de medici!! Multi dintre ei au cabinete particulare si au tratat pacienti care avea coronavirus!!! Apoi au venit la Spitalul Judetean si au infectat toti colegii de munca! Spitalul luase toate masurile de protectie, dar medicii sunt principalii…

- Asistentele și medicii de la Spitalul Municipal Falticeni au fost chemați astazi la munca. Directorul medical a declarat pentru Libertatea ca au fost lasați acasa doar cei din secția medicului infectat, dar sursele susțin ca nu au fost testați nici ei, din cauza crizei de la Suceava.Un medic de pe secția…