- Peste 200 de militari portughezi vin in Romania pentru a asigura securitatea Flancului Estic al NATO in fața amenințarilor Rusiei. Vineri a avut loc ceremonia oficiala de plecare a detașamentului, format din 222 de militari portughezi, spre Romania in cadrul misiunii „Tailored Forward Presence” a NATO,…

- PSD Calarași, filiala din care face parte deputatul Dumitru Coarna, acuzat de colegii de partid ca „face jocurile Rusiei” pentru ca a fost cu Diana Șoșoaca și alți doi parlamentari in audiența la ambasadorul rus din Romania, a depus, la partid, cererea de excludere a lui Coarna din formațiune. Fostul…

- Secretarul Apararii, Lloyd Austin, a ordonat desfașurarea de trupe suplimentare și tehnica militara in diferite parți ale Europei pe fondul invaziei ruse din Ucraina. Mutarea este facuta pentru a intari sprijinul aliaților SUA din NATO, a declarat reporterilor CNN un inalt oficial al apararii american.…

- Casa Alba a confirmat, vineri, vizita vicepreședintelui Statelor Unite, Kamala Harris, in Romania și Polonia care va avea loc intre 9 și 11 martie, in contextul invaziei rusești in Ucraina. ”Vizita vicepreședintelui va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și suportul USA pentru flancul estic …

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii,…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…