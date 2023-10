Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat o inregistrare video cu baraje rutiere si afirma ca gruparea Hamas impiedica palestinienii sa paraseasca partea de nord a Fasiei Gaza si sa se indrepte spre sud, asa cum au fost indemnati inainte de o iminenta ofensiva israeliana, relateaza Times of…

- UPDATE Armata israeliana a anuntat sambata ca bombardamentele sale asupra Fasiei Gaza s-au soldat, printre altele, cu moartea a inca unui lider al Hamas. ”Un comandant al unitatii Nukhba (Elita, in limba araba) a Hamas, care a lansat atacul contra localitatilor israeliene din apropierea Fasiei Gaze…

- Israelul nu se lasa mai prejos in razboiul declanșat in urma cu aproape o saptamana și este dispus sa lupte pana la capat. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona in 24 de ore, adica pana sambata dimineața. Forțele de Aparare israeliene au transmis sambata ca au observat „o mișcare semnificativa a civililor palestinieni spre sud”, acuzand in același timp Hamas ca incearca sa impiedice evacuarile.…

- Gruparea paramilitara islamista Hamas a denuntat drept „propaganda” apelul armatei israeliene la evacuarea zonei de nord a Fasiei Gaza, informeaza vineri dpa. Civilii nu ar trebui sa cada in capcana „mesajelor de propaganda”, a declarat gruparea islamista, la putere in Fasia Gaza. Hamas este clasificat…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a șapte zi. Forțele de aparare israeliene au cerut evacuarea tuturor civililor din orașul Gaza, „spre sud", inainte de demararea unei „operațiuni militare” in zona. Totodata, joi, Armata israeliana a bombardat o cladire rezidențiala din…