Milioane de litri de vin rose spaniol au fost vandute ca vin frantuzesc

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a avertizat statele din zona euro sa utilizeze actuala faza de expansiune economica pentru a-si reduce nivelul datoriilor, in caz contrar riscand sa submineze moneda unica si eforturile politice de consolidare a blocului comunitar. "Recenta volatilitate de pe pietele…

- Postarile a 14 milioane de utilizatori Facebook au putut fi vazute de oricine, desi setarile de intimitate nu prevedeau vizibilitatea publica a acestora. Facebook a anuntat ca un bug a modificat setarile de intimitate ale postarilor a 14 milioane de utilizatori. Astfel, in loc sa fie vizibile…

- Economia europeana pierde anual aproximativ 60 de miliarde de euro din cauza contrafacerii, potrivit unui studiu al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) publicat miercuri cu ocazia Zilei mondiale a combaterii contrafacerii. Studiul realizat de EUIPO in randul…

- O persoana a carei identitate nu a fost dezvaluita a oferit in cadrul unei licitatii peste 3,3 milioane de dolari pentru un pranz privat in compania miliardarului Warren Buffett, presedintele grupului Berkshire Hathaway. Licitatia care a avut loc online, pe eBay, pe parcursul a cinci zile,…

- Procurorii federali din Detroit au anuntat, joi, ca fostul director general al grupului Volkswagen, Martin Winterkorn, este pus sub acuzare pentru conspiratie in vederea inducerii in eroare a autoritatilor de reglementare in scandalul manipularii testelor de poluare ale automobilelor diesel.…

- Consortiul din care facea parte Transgaz a pierdut licitatia pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni al transporatorului grec de gaze naturale DESFA. Partenerii Transgaz in aceasta achizitie au fost companiile spaniole Regasificadora del Noroeste, Reganosa Asset Investments (parte…

- Grecia a obtinut anul trecut venituri record din turism - 14,63 miliarde de euro - in crestere cu 10,8% fata de 2016. De asemenea, cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG),…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat organizarea unei licitatii deschise, in valoare de 135 milioane lei (30 milioane euro), in vederea reconstruirii si imbunatatirii parametrilor tehnici si de confort ai tramvaielor tip V3A-M. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.…