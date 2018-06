Miliardarul Warren Buffett a vrut sa investeasca 3 mld. $ in Uber

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa infiinteze un fond national de investitii care sa aiba ca obiectiv finantarea inteprinderilor micro, mici si mijlocii (IMM) prin achizitionare de actiuni sau obligatiuni emise de acestea, potrivit programului legislativ actualizat pe 2018. „Fondul National de Dezvoltare…

- Actrița Tania Popa a luat pe toata lumea prin surprindere in momentul in care a fost aleasa caștigatoare a show-ului Ferma Vedetelor, fiind prima femeie care a primit titulatura de Fermierul Anului. Dupa ce a donat jumatate din premiul obținut, Tania Popa vrea sa investeasca restul din banii caștigați…

- Warren Buffett, unul dintre cei mai mari investitori ai lumii, a recunoscut sambata actionarilor sai ca a gresit atunci cand a decis sa nu investeasca in cei mai mari giganti tehnologici ai lumii - Google si Amazon, scrie CNBC. „Oracolul din Omaha” si-a martursit ”pacatul” pe care l-a facut…

- Miliardarul Elon Musk a anuntat, sâmbata, într-un mesaj publicat pe internet, ca se gândeste „foarte serios” sa înfiinteze o fabrica de bomboane. „Va fi minunat”, a scris Elon Musk pe Twitter. Numeroase persoane care urmaresc…

- Cabinetul de Ministri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Turciei privind promovarea si protejarea reciproca a investițiilor, transmite Noi.md. Documentul le va oferi investitorilor turci și celor moldoveni certitudinea ca investițiile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a exclus marti posibilitatea ca statul sa investeasca o parte din fondurile publice de pensii. „Orice stat, in mod normal, si de fapt statele dezvoltate, au si aceasta abordare, de a investi in si in afara tarii respective”, a spus Teodorovici, intrebat de…

- Daca ar castiga 100.000 de euro, un roman ar investi in imobiliare. Raspunsul este valabil atat pentru cei care utilizeaza instrumente financiare, cat si pentru non-utilizatori. In cazul utilizatorilor de servicii financiare, pe locul doi se afla plasamentele in fonduri de investitii, iar pe trei…

- Bittnet, firma IT fondata de fratii Cristian si Mihai Logofatu, anunta ca intentioneaza sa investeasca 520.000 euro, in total, in doua firme locale de tehnologie, dupa ce la finele anului trecut a cumparat GECAD NET, compania fondata de antreprenorul Radu Georgescu.