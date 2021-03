Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul și miliardarul francez Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault - producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale - si-a pierdut viata, duminica, în urma prabușirii elicopterului sau, în apropiere de Deauville (nord-vestul Franței), relateaza…

- Un accident de circulație a avut loc pe autostrada Arad-Timișoara, la kilometrul 526. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme, din care unul a luat foc in urma impactului. „Accident rutier pe A1, pe sensul Timișoara- Arad. Se deplaseaza descarcerarea ușoara A2003, SMURD Vinga și SMURD…

- Un accident teribil a avut loc in cursul zilei de ieri pe DN 52, județul Teleorman, la ieșirea din orașul Alexandria spre Furculești. In urma evenimentului tragic, mai multe persoane și-au pierdut viața, iar o tanara se lupta intre viața și moarte. A fost nevoie de intervenția rapida a unui elicopter…

- Presedintele clubului Palmas si patru fotbalisti au decedat, duminica, dupa ce avionul care ii transporta la un meci din Cupa Braziliei s-a prabusit la decolare, relateaza Reuters. Clubul de liga a patra a anuntat ca presedintele Lucas Meira, jucatorii Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule si Marcus…