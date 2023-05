Stiri pe aceeasi tema

- E incercat de o boala cumplita, iar lupta este una teribila. Vorbim despre Ruslan Rotari, in varsta de 35 de ani, diagnosticat cu cancer la intestinul subtire. Fortele fizice pentru cele 17 sedinte de imonoterapie in Turcia il tin, insa cele financiare il depasesc mult.

- Anca Turcașiu are cu ce sa se mandreasca. Cunoscuta cantareața și-a condus anul trecut fiul la oficiul starii civile, asta pentru ca Radu și aleasa inimii sale s-au casatorit. La doar 23 de ani, tanarul a decis sa spuna DA. Artista ne-a marturisit de ce niciodata nu ii da sfaturi in casnicie fiului…

- Ilinca Vandici se gandește la viitorul fiului ei, Zian, și a hotarat sa ii faca un cont de economii. Fiul ei va avea acces la bani dupa ce va implini varsta de 18 ani. Deși are un program foarte incarcat, Ilinca Vandici iși pune mereu copilul pe primul loc. Vedeta de la Kanal D se ocupa intens de educația…

- Masatoshi Ito era deținatorul a peste 83.000 de magazine, din intreaga lume. Reprezentanții companiei pe care o conducea au fost cei care au dat trista veste a morții sale, printr-un comunicat. Intregul sau imperiul a luat naștere de la o mica afacere de familie.

- O femeie de 31 de ani a fost injunghiata cu un cuțit in zona toracelui și gatului de un barbat in zona Garii de Nord din Capitala. Barbatul a fost prins și a fost arestat preventiv. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul București, sambata, in jurul orei 17.00, un barbat in varsta de 52 de ani,…

- Pana la ce varsta se bea laptele. Ce probleme poate cauza. Laptele este cu siguranța un aliment bogat in nenumarate vitamine și minerale. Este recomandat celor mici, insa ce se intampla cu adulții? Unii spun ca laptele trebuie baut doar in timp ce organismul este in creștere, iar adulții ar fi bine…

- FOTO: FOC la Poiana. O femeie, in varsta de 71 de ani, a ramas fara acoperiș deasupra capului O femeie, in varsta de 71 de ani, din localitatea Poiana, a ramas fara acoperiș deasupra capului, in urma unui incendiu. S-a intamplat astazi, la pranz. Alarma a fost data chiar de proprietara. La fața locului…