- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au desparțit din nou și și-au anulat planurile de casatorie. Ruptura dintre cei doi ar fi venit pe fondul unor certuri referitoare la momentul in care sa aiba copii, scrie libertatea.ro.

- Actrita si cantareata Miley Cyrus si acum fostul ei logodnic, Liam Hemsworth s-au despartit dupa o relatie ce a durat aproape un deceniu. Motivul care i-a facut pe amandoi sa mearga pe drumuri separate ar fi fost faptul ca Liam, in varsta de 28 de ani, si-ar fi dorit foarte mult sa aiba un copil si…

- Miley Cyrus și Lia Hemsworth s-au desparțit din nou și apropiații lor susțin ca de aceasta data nu mai exista cale de impacare. Așa cum s-a intamplat și in 2013, cand s-au desparțit prima data, motivul a fost legat de faptul ca fiecare are planuri diferite de viitor.

- Surpriza de proportii la FC Botosani. Revenit in iarna acestui an la echipa, Florin Acsinte a decis de comun acord cu conducreea clubului rezilierea contractului. „Mi-am dorit enorm ca reintoarcerea la FC Botosani sa fie una de lunga durata și plina de performante. Din pacate acest lucru nu este posibil,…

- Surpriza in frumoasa familie a emisiunii „Gospodar fara pereche”! Unul dintre foștii concurenți ai show-ului matrimonial iși pune pirostriile, iar vestea a fost facuta publica in cadrul unei emisiuni care era transmisa in direct. Pus pe șotii ca intotdeauna, viitorul mire l-a avertizat pe Catalin Maruța…

- Zilele trecute, Mara Banica a facut un anunț uluitor pe contul ei de socializare. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Vedeta marturisea ca ea și iubitul ei, Razvan au decis sa mearga pe drumuri separate dupa 5 ani de relație. Iar acum Mara Banica a dezvaluit […]…

- In 2007, dupa cativa ani de relatie, Kate Middleton si Printul Williams au decis sa se desparta. Se pare ca familia lui Kate l-a invitat pe Printul William sa petreaca Anul Nou alaturi de ei, iar pentru asta au inchiriat si o cabana in Scotia. Initial acesta a acceptat invitatia, insa ulterior…