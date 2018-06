Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi o posibila intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in luna iulie, o discutie tete-a-tete ce ar interveni in contextul acuzatiilor de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza AFP. "Studiem posibilitatile" unei eventuale…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, John Bolton, intentioneaza sa se deplaseze saptamana viitoare la Moscova, pentru a pregati o posibila intrevedere intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza joi Interfax si Reuters, preia Agerpres.Purtatorul…

- Consilierul pe Securitate Nationala al SUA, John Bolton, va vizita Moscova, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Vizita lui Bolton are ca scop pregatirea unei posibile intalniri intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus, Vladimir Putin, conform…

- Reprezentanti ai Statelor Unite, Coreei de Sud si Japoniei au afirmat, joi, ca vor lucra impreuna pentru a se asigura ca Phenianul va renunta la programul sau nuclear, in urma summit-ului intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean, Kim Jong-un. Secretarul de Stat al SUA,…

- Viena este considerat unul dintre orasele in care ar putea avea loc un posibil summit intre Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Putin a declarat luna trecuta ca summit-ul propus intre el si Trump…

- Moscova si Washingtonul discuta despre o posibila intalnire intre presedintii rus si american Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, a declarat vineri pentru agentia de presa RIA Novosti o sursa diplomatica, tinand totusi sa sublinieze ca la ora actuala nu exista nicio intelegere concreta in acest…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul este de acord sa ridice sancțiunile impuse impotriva Coreei de Nord, in schimbul renunțarii complete la programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agenției Reuters, citata de Mediafax.In timpul declarațiilor lui Pompeo,…