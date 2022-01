Stiri pe aceeasi tema

- Instalația de telescaun de pe partia din stațiunea Straja, in Hunedoara, s-a blocat duminica de dimineața, relateaza Digi 24 , care a difuzat imagini cu turiștii coborați cu scara din scaune. Aproximativ 30 de turiști utilizau instalația in momentul in care aceasta s-a blocat și oamenii au ramas deasupra…

- Plata calatoriei cu cardul bancar direct in vehicule va fi posibila in curand in toate mijloacele de transport in comun, in conditiile in care, pana acum, aceasta facilitate era disponibila doar in autobuzele noi. „Plata cu cardul bancar este cea mai simpla si rapida modalitate de a achita o calatorie…

- Doi copii au fost raniți, marți, dupa ce o bariera de acces din apropierea unui centru comercial din Iași a cedat la rafalele de vant și i-a lovit. Incidentul s-a petrecut in jurul pranzului și numai unul dintre copii a necesitat transport la spital. La fata locului au fost trimise doua echipaje SMURD.…

- Telecabinele si telegondola din Poiana Brasov nu functioneaza, marti, din cauza vantului puternic, autoritatile punand in functiune doar doua teleschiuri care deservesc domeniul schiabil al statiunii. La Sinaia, telegondolele sunt in revizie tehnica pana la ora 12.00. Telecabina Kanzel, telecabina Capra…

- Vantul puternic, care in noaptea de vineri spre sambata a suflat cu viteze de 145-150 de kilometri pe ora, a provocat pagube la telegondola Carp, care urca de la Cota 1400 la Cota 2000 din Masivul Bucegi, relateaza News.ro. La Cota 2000 rafalele de vant au provocat pagube materiale: cablul instalatiei…

- Sindicatele STB cer limitarea numarului de calatori in mijloacele de transport in comun, precum metrou, autobuz și tramvai. Acestea susțin ca singura soluție viabila in acest sens, ar fi majorarea numarului de vehicule. Vasile Petrariu, liderul sindicatului STB, a explicat cum ar putea fi posibila limitarea…

- Traficul rutier este intens, duminica, pe Valea Prahovei, in zona statiunilor montane, odata cu intoarcerea turiștilor dupa vacanța de Revelion. Se circula bara la bara intre Nistorești și Comarnic, iar intre Predeal și Bușteni traficul e blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Valorile de trafic s-au intensificat, duminica la pranz, pentru a doua zi consecutiv, pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti – Brasov si astfel se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic si a statiunii Busteni. In conditii de aglomeratie se circula si pe celalalt sens intre statiunile…