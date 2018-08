Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au fost evacuate luni de pe insula pe care se afla Statuia Libertatii din New York, dupa ce un incendiu de mici dimensiuni a izbucnit pe un santier de constructii din zona, relateaza Reuters.

- Teva Pharmaceutical Industries a obtinut acordul autoritatilor de reglementare din Statele Unite pentru fabricarea primei versiuni generice a medicamentului antialergic EpiPen, al companiei Mylan, informatie care a dus la cresterea actiunilor companiei farmaceutice israeliene cu 6%, la bursa din New…

- Locuitorii din doua sate din insula Evia din Grecia au fost evacuați de catre autoritați duminica, din cauza unui incendiu de vegetație agravat de vanturile puternice din zona, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Localnicii din satele Kontodespoti și Stavros din insula Evia, situate la aproximativ…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite luni dupa ce roca topita care se scurge din vulcanul Kilauea din Hawaii a explodat si a lovit o ambarcatiune turistica, potrivit Reuters si DPA . ”Proiectilul” din lava, de marimea unei mingi de baschet, a strapuns acoperisul ambarcatiunii, iar roci de dimensiuni…

- Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa la proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la resursele Rusiei, informeaza Reuters. vezi in text cum s-au poziționat statele europene fața de proiect

- Razboiul comercial din Statele Unite si China s-a intensificat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a unor tarife americane pentru produse chinezesti in valoare de 34 de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Vineri dimineata, inainte de expirarea termenului limita, la ora 04:01 GMT, presa de stat…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Mana dreapta a lui Kim Jong-un a facut o vizita in Statele Unite pentru a discuta despre organizarea summitului intre liderii celor doua tari, aranjand deja o intalnire cu Secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters.