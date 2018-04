Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…

- "Aceasta agresiune nu face decat sa intareasca hotararea Siriei de a continua sa lupte si sa invinga terorismul, pe fiecare parcela de teritoriu", a spus Assad intr-o convorbire la telefon cu omologul sau iranian Hassan Rohani, conform presedintiei siriene, scrie Agerpres. Atacurile au fost…

- Forte de securitate ale regimului sirian au intrat sambata in orasul Douma, ultimul fief al rebelilor in Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, au relatat media de stat, citate de AFP. "Unitati ale fortelor de securitate interna intra in Douma", a transmis televiziunea de stat, precizand…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar ”un numar semnificativ” dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP, informeaza AGERPRES . “Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Președintele american, Donald Trump, a anunțat ca a ordonat "lovituri de precizie" in Siria, ca raspuns la atacul chimic din Douma, care a ucis cel puțin 60 de persoane, informeaza Fox News. --------------05:18 Loviturile impotriva Siriei s-au terminat (general american)05:14 Rusii nu au fost avertizati…

- Niciun avion nu mai zboara deasupra Siriei, dupa ce Statele Unite au avertizat ca vor trimite rachetele in direcția țarii aflate sub controlul lui Bashar Al Assad, in timp ce SUA, Marea Britanie si Franta continua pregatirile pentru actiuni militare avand ca scop sanctionarea regimului lui Assad, despre…

- Cel putin 34 de civili au fost ucisi duminica in bombardamentele regimului sirian asupra regiunii rebele Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, a anuntat la Beirut Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a precizat pentru…