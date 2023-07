Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce ar putea fi scenariul urmatorului film dezastruos cu tematica marinareasca, oamenii de știința cred ca rechinii infometați s-ar putea infrupta din drogurile aruncate in largul coastelor Floridei.

- Serviciile secrete americane au pus capat anchetei incepute dupa ce in interiorul Casei Albe au fost descoperite droguri. Specialiștii nu au gasit niciun vinovat, potrivit BBC.Serviciul Secret al SUA a anunțat ca a incheiat ancheta privind descoperirea de cocaina la Casa Alba. Potrivit Serviciului…

- E plin de șoferi bauți și drogați. In perioada 23-25 iunie, polițiștii carașeni au continuat sa fie prezenți pe drumurile publice din județ, pentru a preveni evenimentele care ar putea afecta siguranța rutiera.

- Compania Walt Disney renunta la planurile de a construi un campus corporativ de aproape 1 miliard de dolari in centrul Floridei, care ar fi gazduit 2.000 de angajati, potrivit unui e-mail trimis joi angajatilor, pe fondul bataliei juridice in curs cu guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, scrie Reuters,…

- Gigantul Disney, aflat in mijlocul unei batalii politice cu guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat joi ca nu va construi un campus de 900 de milioane de dolari pentru a gazdui angajați in apropierea parcului sau tematic, potrivit AFP.

- Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, presupus candidat la prezidentialele americane din 2024, a promulgat luni o serie de legi menite sa "contracareze influenta" Beijingului, in special interzicand multor chinezi sa cumpere proprietati imobiliare in statul sau,

- O nava a fost scufundata intemționat in largul coastei Floridei cu scopul de a deveni un nou habitat pentru viața marina, relateaza CTV News.Desfasurarea recifului artificial a avut loc pe 18 aprilie, in largul coastei Destin-Fort Walton Beach, in Golful Mexic. Ambarcațiunea va servi drept ecosistem…