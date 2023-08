Localnicii acuza ca deja a inceput sa se simta un miros puternic de cadavru in zona, iar in orice moment un copil ar putea sa ajunga in apropiere de groapa pentru animale. Decizia de a face aceasta groapa pentru animale a fost luata de Comitetul pentru Situații de Urgența condus de prefect. Cadavrele provin de la o ferma din apropierea orașului. Un cartier intreg din Calarași a fost pus in fața unei situații alarmante care a starnit indignare in randul locuitorilor. In decursul a patru zile, mii de porci decedați, infestați cu pesta porcina africana, au fost ingropați intr-o groapa vasta situata…