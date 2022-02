Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul SPF Halmeu au descoperit, in urma unei actiuni desfasurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta, 5.000 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare aproximativ 58.000 lei. In data de 16 februarie a.c., la nivelul Sectorului Poliției…

- Politistii botosaneni au descoperit, in urma unei actiuni, 6.734 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 68.000 de lei, ascunse intr un cimitir situat la marginea localitatii Paltinis, anunta vineri, 18 februarie, Politia de Frontiera Romana.Astfel, miercuri, 16 februarie,…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 6.734 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 68.000 de lei, ascunse intr-un cimitir . Politistii de frontiera botosaneni au organizat o actiune in sistem integrat,…

- Tigarete de contrabanda, in valoare de peste 68.000 de lei, descoperite intr-un cimitir. S-a intamplat in localitatea Paltiniș, iar țigarile erau ascunse in cimitirul de la marginea localitații. Descoperirea a fost facuta de catre polițiștii de frontiera botoșaneni zilele acestea. „Polițiștii de frontiera…

- Peste 6.700 de pachete de tigari de contrabanda au fost descoperite intr-un cimitir din localitatea Paltinis, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, in urma unei actiuni de combatere a contrabandei, in cooperare cu omologii din Republica Moldova din cadrul Directiei Regionale Vest, au descoperit, 30.000 de tigarete, transportate ilegal peste raul Prut cu ajutorul unei barci…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și ridicat in vederea confiscarii, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 9.000 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 91.000 de lei. Ieri, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in P.T.F. Siret și la „frontiera verde” aproximativ 15.000 pachete cu țigarete de proveniența ucraineana, in valoare de 78.800 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Azi dimineața, in…