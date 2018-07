Mii de miliarde de dolari moştenire. Care sunt cele mai mari averi de familie din lume Walmart, Samsung, Koch Industries si Hermes au construit unele dintre cele mai mari averi transmise vreodata intre generatii, de la prima pana la a treia generatie. De la batoane Mars la esarfe Hermes, supermarketuri sau hoteluri, la firme de date sau traficanti de droguri, sursa acestor bogatii este variata iar dimensiunea lor este uimitoare: mai mult decat capitalizarea de piata a companiei Apple, toate depozitele detinute de Citigroup sau intregul PIB al Indoneziei. Iar calculele exclud multi miliardari, precum familiile Rothschild sau Rockefeller, care sunt prea difuze pentru a fi estimate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

