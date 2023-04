Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sprijinul Mexicului pentru organizarea unui summit cu tarile din America Latina, la cateva zile dupa declaratiile controversate ale presedintelui brazilian Lula cu privire la invazia rusa in Ucraina, informeaza AFP.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat implicarea japonezilor in doua mari proiecte care se deruleaza in Romania. Japonezii se vor implica in doua mari proiecte inovatoare ce se vor dezvolta in Romania, unul in zona energetica, iar cel de-al doilea in cea nucleara. Anunțul a fost facut de Klaus Iohannis,…

- Purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, a declarat luni (6 martie) ca Statele Unite urmaresc indeaproape rapirea „inacceptabila” a patru americani in Mexic. „ Gandurile noastre sunt la familiile acestor persoane și suntem pregatiți sa oferim toata asistența consulara adecvata, iar…

- O femeie care sufera de una dintre cele mai infecțioase boli mortale din lume va fi arestata și obligata sa se trateze.Femeia din Tacoma, Statele Unite, va fi arestata in aceasta saptamana. Ea a refuzat sa se izoleze sau sa ia medicamente pentru boala de care sufera deja de un an de zile.Diagnosticata…

- Un autobuz care transporta migranți din Venezuela, Columbia și America Centrala s-a prabușit in centrul Mexicului, provocand moartea a 17 persoane, au anunțat autoritațile din statul Puebla.

- Un autobuz care transporta migranți din Venezuela, Columbia și America Centrala s-a prabușit in centrul Mexicului, provocand moartea a 17 persoane, au anunțat autoritațile din statul Puebla. Accidentul a avut loc pe o autostrada duminica dupa-amiaza, in timp ce autobuzul cu 45 de pasageri se indrepta…

- „Avem informatii despre un balon care tranziteaza America Latina. Acum evaluam ca este un alt balon de supraveghere chinezesc”, a declarat secretarul de presa generalul Patrick Ryder, pentru CNN.Nu este clar exact unde se afla balonul deasupra Americii Latine – dar un oficial american a precizat CNN…

- Noua perechi de vedete au pornit in urma cu doua saptamani intr-o cursa nebuna plina de adrenalina, tensiune, mister și neprevazut, care reprezinta, probabil, cea mai mare aventura a vieții lor: America Express – Drumul Aurului, unul dintre reality-show-urile difuzate la noi care suscita un interes…