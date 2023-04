Stiri pe aceeasi tema

- CREDINȚA… In aceasta seara, credincioșii catolici din intreg județul Vaslui – cateva mii fiind locuitori ai municipiului Huși, sarbatoresc Invierea Domnului! Cele doua lacașuri catolice din „orașul dintre vii”, biserica „Sfantul Anton de Padova” și biserica „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, sunt pregatite…

- LA INALTIME … Show-ul trupei „Monique FAMILY” din Barlad, la emisiunea „Romanii au talent”, au facut-o pe Andra sa se ridice in picioare impreuna cu tot publicul, apoi cei patru jurati au spus 4 de „Da” in cor ! Coregrafa show-lui, Monica Avram, a plans auzind laudele adresate de juriu, iar unul dintre…

- FURT… Un barbat in varsta de 28 de ani din comuna Viișoara, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat pe raza localitații Halta Dodești este cercetat in libertate. Barbatul a furat unelte motorizate de gradina, din magazia unui consatean care locuiește in Barlad dar are casa și teren…

- NEȘTIINȚA SAU PROSTIE PURA?… De 1 Martie, primarul Dumitru Boroș a primit un „Marțișor”… furios! Este crunt atacat de deputatul Adrian Solomon, din cauza halului in care arata municipiul Barlad! Strazile sunt distruse, reparațiile sunt facute de mantuiala și fara aprobari. Totul arata dezastruos, noroaiele…

- NEGLIJENȚA… Pompierii din Murgeni și Barlad au intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Țuțcani, comuna Malușteni. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta pe aproximativ 80% din…

- UPDATE: Mașina care a produs accidentul, inmatriculata in București, se deplasa pe strada Republicii, șoferul de 22 de ani avand alaturi un pasager de 20 de ani. Din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum (zapada, viscol), șoferul a acroșat frontal o mașina din Republica Moldova, condusa de…

- INCIDENTE… HIBERNALE… Nici zona Barlad nu a scapat de incidente rutiere, chiar daca autoritațile au fost in alerta și au acționat prompt. Detașamentul de pompieri Barlad intervine momentan cu o autospeciala și un echipaj specializat pentru asigurarea zonei dupa ce un microbuz de transport persoane al…

- UPDATE: In cauza mediatizata, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea unor masuri preventive, incepand cu data de 17 ianuariea.c., fața de un numar de 23 lucratori vamali și agenți ai poliției de frontiera.…