Direcția de Sanatate Publica a județului Constanța a anunțat, miercuri, ca peste 4.300 de cadre medicale vor fi vaccinate impotriva coronavirusului incepand din data de 4 ianuarie, in șase centre. Conform sursei citate, in faza zero au fost vaccinate 260 de persoane de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, ca luni, 4 ianuarie, va incepe in judetul Constanta faza 1 de vaccinare anti-Covid, care prevede vaccinarea personalului medical. Vor exista sase centre pentru vaccinarea personalului…