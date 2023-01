Mii de bolnavi de cancer, în pericol din cauza lipsei medicamentelor Viața a mii de bolnavi de cancer este in pericol din cauza lipsei medicamentelor. Lista medicamentelor pentru cancer care lipsesc din farmacii crește de la o zi la alta. La momentul actual, cel puțin 8 tratamente vitale pentru cancer nu se gasesc in farmacii. Din acest motiv, unii bolnavi sunt nevoiți sa-și amane ședințele de chimioterapie. Lipsa a trei dintre medicamente a fost conformata de Ministerul Sanatații. Printre cele care lipsesc se numara Paclitaxel sau Cisplatin. Ministrul Sanatații e de parere ca de vina ar fi managerii., pentru ca nu le-au comandat la timp. Medicamente contra cancerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații spune ca doua, din cele trei medicamente oncologice, se afla in depozitele ministerului și considera ca principalii vinovați pentru aceasta criza sunt managerii de spital. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri despre lipsa unor medicamente oncologice, ca din…

- Valul agresiv de viroze și gripa din Romania a dus și la o criza a medicamentelor, atat pentru copii, cat și pentru adulți. Ministerul Sanatații a dat publicitatii o lista a medicamentelor pentru copii și adulți – antitermice, antiinflamatoare și antivirale pentru gripa – care se gasesc in farmaciile…

- Numarul de imbolnaviri de gripa a crescut rapid in ultima perioada, ceea ce a determinat și o criza a medicamentelor, atat pentru copii, cat și pentru adulți, unele produse nemaifiind disponibile in farmanii. Ministerul Sanatații a publicat insa o lista a medicamentelor - antitermice, antiinflamatoare…

- Ministerul Sanatații a publicat lista medicamentelor antitermice, antiinflamatorii și antivirale disponibile in farmacii care inlocuiesc tratamentele lipsa de pe piața. Ibuprofen Paracetamol Oseltamivirum In perioada 19 - 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de…

- In plin val de infecții respiratorii, in special datorate virusului gripal, Ministerul Sanatații a publicat o lista cu medicamente potrivite pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale) disponibile in Romania. Antiviralul Tamiflu se gasește foarte greu in farmacii.

- Ministerul Sanatatii a publicat marti pe site-ul propriu lista medicamentelor pentru adulti si copii antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa disponibile in prezent in Romania. Lista poate fi accesata pe https://www.ms.ro/comunicate/. In perioada 19 – 25 decembrie au fost raportate la…

- Viitoarele medicamente contra cancerului – care ramane una din principalele cauze de deces la nivel global – se vor putea baza pe compuși bioactivi din plante din familia Solanacee, cum sunt cartofii, roșiile sau vinetele, scrie Futura sante. Numiți glicoalcaloizi (GA), acești compuși naturali sunt…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, desi este o mare onoare pentru oricine sa candideze pentru functia de presedinte al Romaniei, el nu este dornic sa candideze si nici nu se afla pe vreo lista a PSD, aratand ca in partid va exista o competitie in acest sens. ”Am spus un lucru si…