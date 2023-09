Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali a analizat la GSP LIVE partida Romaniei impotriva naționalei statului Kosovo (2-0), din preliminariile EURO 2024. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul Elveția. Romania mai are de jucat cu Belarus (deplasare), Andorra…

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Basarab Panduru a avut doi remarcați-surpriza in partida de pe Arena Naționala. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul Elveția.…

- Dupa ce a facut parte, luna trecuta, din lotul echipei naționale a Romaniei „U19” și a fost și integralist la Telki, in meciul cu Ungaria „U19”, scor: 3-2 pentru tricolorii noștri, mijlocașul de banda Mihnea Radulescu (foto in galben, cu numarul 16, la meciul din țara vecina) – prima rezerva a lui Alexandru…

- Edi Iordanescu se bazeaza la meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024 pe 3 fotbaliști care au uitat cum e sa joace. Andrei Rațiu n-a mai evoluat de 4 luni, Ianis Hagi a fost titular ultima data la naționala, in iunie, iar George Pușcaș nu are niciun minut petrecut pe teren in acest…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, a racit serios și are șanse mici sa joace pentru echipa naționala, in meciurile cu Israel și Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena 1) Unul dintre…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal (FMF) anunța ca nu este de acord cu demersul atacantului Vladislav Blanuța (21 de ani), de la FCU Craiova, de a renunța la naționala Moldovei pentru naționala Romaniei. FCU Craiova incearca sa-l faca eligibil pentru regula U21 pe internaționalul moldovean de tineret,…

- Naționala U21 a Israelului intalnește diseara, de la ora 19:00, reprezentativa similara a Angliei, intr-o partida constand in semifinalele Campionatului European U21, organizat in Romania și Georgia. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1. ...

- Pentru prima oara, naționala Israelului atinge semifinalele Euro U21. Selecționerul primei reprezentative a venit și el la Tbilisi și ar putea lua cațiva dintre tineri la urmatorul meci, pe 9 septembrie, la București. Sambata seara, Israelul a invins Georgia in „sferturi”, 0-0, 4-3 la penaltyuri. Romania…