Mihai Zaharia a murit. A fost președintele clubului Rapid în cea mai fastă perioadă a clubului! Mihai Zaharia a murit. A fost președintele clubului Rapid in cea mai fasta perioada a clubului, a anunțat agerpres.ro! Mihai Zaharia avea 75 de ani, iar timp de 21 de ani, intre 1990 și 2011, a condus clubul CS Rapid. El a avut mari merite in inchiderea peluzei din Grant, denumita „Vacaroiu”, dupa numele prim-ministrului care a girat acea construcție. Mihai Zaharia a murit! Ultima medalie olimpica luata de un rapidist a fost in mandatul sau! Fostul presedinte al Clubului Sportiv Rapid Bucuresti, Mihai Dan Zaharia, a decedat la varsta de 75 de ani, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

