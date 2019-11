Mihai Voropchievici, dezvăluiri la Adevăruri ascunse. Previziuni pentru România anului 2020. Ce se va întâmpla "Romania in 2020 se afla la incheierea unui ciclu material de noua ani. Așa ca va trebui in anul urmator sa punem umarul sa definitivam tot ce am avut pana acum. Cu bune, cu rele, lucrurile trebuie duse la sfarșit. Moștenirea asta, chiar daca va convine sau nu, o finalizați. Daca incercam sa facem ceva nou, nu are sorți de izbanda. Noi daca pașim prost din 2021, iar tragem prost caruța". Ce ne așteapta in 2020: -e o perioada de beneficii materiale -succese obținute numai cu perseverența. -mari conflicte interne și internaționale. -se vor crea noi locuri de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, ca a fost reținut un barbat in varsta de 46 de ani, pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca. Atat cel reținut, cat și Dinca, au violat-o pe tanara.Tot miercuri, procurorul Cristian Ovidiu Popescu,…

- Familia adoptiva a Sorinei, in sanul careia a crescut timp de șapte ani, traiește cu speranța ca intr-o zi copila se va intoarce in Romania. Sorina a fost adoptata in aceasta vara de o familie de romani ce traiește in America.

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni, o rata medie a inflatiei de 3,82% in octombrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12…

- Dezvaluiri ireale despre cazul Colectiv ies la iveala in aceasta joi, fiind facuta publica informația ca pompierii ar fi ascuns o filmare fața de public. Timp de 4 ani, cat se vor implini de la tragedie, in doar cateva zile, cei care știau despre toate acestea nu au oferit niciun astfel de detaliu.…

- Totul a pornit de la declaratia premierului propus, Ludovic Orban, care a spus ca averile politicienilor ar trebui mai atent verificate de ANAF. Tinel Gheorghe (PNL), a declarat ca pentru ca un partid si un Guvern sa fie credibil cand introduce o astfel de masura, este necesar sa porneasca…

- Rudy Giuliani sustine ca are informatii despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea in Romania. Avocatul personal alui Donald Trump facut aceasta dezvaluire la Fox News, post TV apropiat de republicani, dar nu dat niciun detaliu care sa clarifice despre ce fapte l-ar incrimina pe Biden, posibil…

- Dezvaluiri teribile despre pedofilul olandez care a omorat-o pe Adriana, copila de 11 ani din Gura Șuții. Johannes Visscher a fost un copil abuzat de propriul tata și a devenit, in timp, pradator de copii. Bunicul lui s-a sinucis, mama lui a petrecut o lunga perioada internata in centre de dezintoxicare…

- Cu puțin timp inainte de echinocțiul de toamna, oamenii vor asista la un fenomen astronomic de mare impact: luna plina in Pești, cunoscuta in lume și ca „luna plina a recoltei", scrie a1.ro. Deși nu este un fenomen rar (caci se intampla in fiecare an și reprezinta a noua luna plina din anul…