- "Sunt sanse reale sa nu candidez. Sansele sunt jumatate - jumatate. Poate gasim impreuna cu colegii variante mai bune. Exista colegi care mi-au cerut si public sa candidez. O sa iau o decizie impreuna cu colegii mei pana la Congres", a mentionat Ciolacu, citat de Agerpres.Ciolacu a aratat…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat vineri, la Braila, ca a revenit în PSD pentru ca a regretat trecerea la Pro România. Tudose susține ca și-a dat seama ca a greșit când "l-a cunoscut mai bine pe domnul Ponta".Întrebat de presa cum comenteaza declaratiile unor…

- Mihai Tudose s-a reinscris in PSD Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar ales pe listele Pro Romania, s-a reinscris in PSD, a anunțat pe Facebook Marian Dragomir, primarul Brailei. Mihai Tudose s-a inscris din nou in Organizația Județeana Braila a PSD, semnand adeziunea pe 6 ianuarie, potrivit…

- Dupa o serie de contre și declarații contradictorii cu Victor Ponta, fostul premier din epoca Dragnea, Mihai Tudose, a demisionat, pe Facebook, din Pro Romania, postand chiar și o copie dupa demisie....

- Jurnalistul Radu Banciu considera ca Pro Romania este pe un butoi cu pulbere din cauza lui Victor Ponta, pe care il numește cel mai mare mincinos din politica in ultimii 30 de ani.Citește și: Mihai Tudose, atac FURTUNOS la adresa lui Victor Ponta: A dat ordin sa ma scoata de pe site! Am o…

- Victor Ponta a avut un raspuns scurt pentru Mihai Tudose: "Ii urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomania", noteaza B1.ro. Citeste si: Mihai Tudose, replica dura pentru Victor Ponta: "Nu ai vrea tu, Victor, sa-ti dai tu demisia? Ca sa nu te mai deranjam" Fostul premier,…

- Mihai Tudose ii cere lui Victor Ponta sa demisioneze de la șefia Pro Romania, intr-un mesaj in care il acuza ca ”are școala lui Dragnea” și cere excluderea din partid a tuturor celor care nu sunt de acord...

- "Școala lui Dragnea....Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de tradare, infierat, desființat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut și ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu ,,parerea”…