Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca nu e interesat de postul de ambasador al Romaniei in SUA. Ipoteza fusese lansata de vicepresedintele PNL Robert Sighiartau. ”Omul e in criza de imagine, bate campii, plimba galosul prin curte”, a spus Mihai Tudose despre Sighiartau. Eurodeputatul PSD Mihai Tudose a fost intrebat, intr-un interviu la Prima News, daca ar putea fi urmatorul ambasador al Romaniei in SUA, asa cum a sustinut vicepresedintele PNL Robert Sighiartau. ”Omul e in criza de imagine, bate campii, plimba galosul prin curte. S-a gasit vorbind. Nu pune Ciolacu ambasador. Poate domnul…