Stiri pe aceeasi tema

- Vestea care l-a convins pe Liviu Plesoianu sa plece din PSD are legatura cu anuntul facut de Marcel Ciolacu: de campaniile electorale pentru alegerile locale și cele parlamentare din acest an se vor ocupa Claudiu Manda și Mihai Tudose. Fostul premier se va ocupa de trierea candidaților. Prin…

- ​Claudiu Manda va fi șeful de campanie al PSD, el urmând sa fie ajutat de fostul premier Mihai Tudose, reîntors de curând în partid. Liderul interimar al socia-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca le-a dat celor doi termen pâna miercuri sa vina cu echipa de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca echipa de campanie pentru alegerile locale va fi condusa de europarlamentarul Claudiu Manda. Potrivit dcnews.ro, Manda va lucra impreuna cu un fost premier. "Am picat cu totii de acord ca pe 19 februarie sa avem o intalnire in care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va sesiza CCR privind un eventual conflict de natura constitutionala, in contextul in care Klaus Iohannis a decis sa il desemneze din nou pe Ludovic Orban pentru functia de premier. "Maine (vineri-n.red.) o sa ma vad cu juristii de la partid…

- Marcel Ciolacu și Victor Ponta au batut palma! PSD și Pro Romania vor merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu un candidat comun pentru postul de premier, in persoana șui Remus Pricopie.”E impresionant cați oameni au putut sa voteze caderea Guvernului. Mergem cu o singura nominalizare…

- Anuntul a fost facut de presedintele organizatiei PSD Braila in prezenta lui Marcel Ciolacu si a lui Paul Stanescu, la o conferinta extraordinara a organizatiei PSD Braila. Initial, Mihai Tudose a candidat la alegerile europarlamentare din partea Pro Romania, dar acum s-a reintors in PSD acum cand…

- Mihai Tudose s-a reinscris in PSD Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar ales pe listele Pro Romania, s-a reinscris in PSD, a anunțat pe Facebook Marian Dragomir, primarul Brailei. Mihai Tudose s-a inscris din nou in Organizația Județeana Braila a PSD, semnand adeziunea pe 6 ianuarie, potrivit…

- Marcel Ciolacu a spus ca este posibila reintoarcerea in PSD a fostului prim-ministru Mihai Tudose, liderul social-democrat invocand, intr-o emisiune la Antena 3, importanța mandatului de europarlamentar deținut de Tudose.”Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discuție in interiorul organizației…